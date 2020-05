Congressistas demonstram indignação com churrasco de Bolsonaro: “Comemorar o quê?”

“O Brasil no sábado terá talvez 11 mil mortos. E Bolsonaro o que faz?”, questionou o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA). “Bolsonaro debocha da pandemia e dos quase 10 mil mortos por coronavírus no Brasil”, disse o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde edit

Por Nathalia Bignon, para o 247 - A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro planeja fazer um churrasco no próximo sábado (9) no Palácio da Alvorada gerou uma nova onda de críticas ao mandatário brasileiro. Nesta sexta (8), dia em que o país chegou à marca dos 135 mil casos confirmados e 9.390 mortes pelo coronavírus, Bolsonaro fez uma ironia, chamando o evento de ‘crime’ diante de jornalistas que o aguardavam na saída do Alvorada.

“Comemorar o quê? O Brasil no sábado terá talvez 11 mil mortos. E Bolsonaro o que faz?”, questionou o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry (MA).

Colega de partido, Jandira Feghali (PCdoB-RJ) não escondeu a perplexidade diante da afirmação do presidente. “Mais de 9 mil mortes de Coronavírus. Mais de 135 mil casos de coronavírus. E Bolsonaro vai fazer um churrasco para 30 pessoas. É surreal ver como Bolsonaro age para agredir o país, agredir as famílias de doentes e mortos, de enviar mensagem criminosa contra as normas de saúde”, disse.

Deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Ivan Valente (PSOL-SP) também não pouparam na crítica. “Me digam um lugar do mundo que o presidente marcou um churrasco quando o país registrou 10 mil mortos por Coronavírus. Sabem?”, questionou Freixo. “São mais de 135 mil casos confirmados e 9 mil mortos da covid-19. Mas Bolsonaro prefere fazer piada e, contrariando todas as regras de prevenção, diz que vai fazer um churrasco para 30 amigos com direito a futebol. É podre. É nefasto. É inexplicável. É enjoativo”, afirmou Valente.

Líder da Minoria na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE) também se manifestou. “O Brasil está enterrando seus filhos, enquanto Bolsonaro promove festa antidemocrática”.

Ex-ministro da Saúde, deputado Alexandre Padilha (PT-SP) chamou a intenção de deboche. “Bolsonaro debocha da pandemia e dos quase 10 mil mortos por coronavírus no Brasil! Contrariando as recomendações da OMS e do próprio Ministério da Saúde, Bolsonaro, planeja fazer um churrasco no próximo sábado no Palácio da Alvorada”, disse.

Usando suas redes sociais, João H. Campos (PSB-PE) aproveitou para exigir respeito com a população. “Enquanto milhões de brasileiros arriscam a saúde e se aglomeram na fila da Caixa para receber R$ 600 reais, Bolsonaro organiza um churrasco para 30 convidados, com “vaquinha” de R$ 70,00 e direito a uma peladinha. O presidente desrespeita o povo!”, afirmou.

No Senado, a informação da possível festa também repercutiu. Líder da oposição na Casa, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) chamou o presidente de ‘genocida’. “Em meio à uma pandemia que já matou mais de 9 mil pessoas no país, Bolsonaro não só irá aglomerar, mas fará um churrasco. Para comemorar o que? A dor das famílias? O colapso do sistema de saúde? O sacrifício dos profissionais? GENOCIDA!”, declarou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.