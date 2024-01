Congresso se divide sobre derrubada do veto de Lula a emendas de comissão e construção de acordo

Apoie o 247

247 - Após o presidente Lula (PT), ao sancionar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, reduzir em R$ 5,6 bilhões o montante destinado a emendas de comissão, restando R$ 11 bilhões, parlamentares já se movimentam e articulam a derrubada do veto presidencial. Neste grupo se encontra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que se queixa a aliados pelo fato de o governo supostamente estar descumprindo acordos. Lira pretende tratar do assunto na próxima semana, segundo o jornal O Globo, e salienta que ainda há demandas de 2023 pendentes.

Há, por outro lado, alguns parlamentares importantes do Centrão que entendem ser possível chegar a um acordo com o governo sobre o veto. Entre eles está o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA): "lá atrás, o combinado era de R$ 11 bi (para emendas de comissão). Então, é preciso ver no detalhe por que o relator alterou posteriormente e como será a questão, no detalhe, do valor".

Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE) também crê em um acordo para contemplar tanto os interesses do Palácio do Planalto quanto dos congressistas. "Vamos dialogar com todo mundo. Tem tempo de sobra. O nosso processo na Câmara é de construção. É o que vamos fazer para preservar os interesses do Executivo e do Legislativo".

Após o veto de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), telefonou para Lira e para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o objetivo de explicar a decisão do presidente. A iniciativa do ministro visa preservar uma relação razoável com o Legislativo, já que o governo tem outras pautas importantes para tocar junto ao Congresso, como o fim do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e a Medida Provisória da Reoneração.

Líderes da Câmara farão uma reunião na segunda-feira (29), onde devem tratar dos vetos de Lula, incluindo o que barrou a definição de um calendário para o governo liberar emendas parlamentares. O interesse dos congressistas é obter até 30 de junho todos os valores destinados por deputados e senadores a seus redutos eleitorais por meio das chamadas emendas impositivas, cerca de R$ 38 bilhões. O objetivo é abastecer as prefeituras com recursos às vésperas das eleições municipais.

Outro ponto em disputa trata do dos vetos do presidente ao projeto de lei que altera o processo de autorização para agrotóxicos no país. Lula decidiu preservar o poder da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no processo.

Parlamentares também miram o decreto presidencial que retoma a necessidade de visto para turistas provenientes do Canadá, Austrália e Estados Unidos (EUA) ao entrar no Brasil.

