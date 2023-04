Congresso tem a menor produtividade em 12 anos e Pacheco e Lira culpam Lula

Apoie o 247

247 - O novo Congresso Nacional tem sido menos produtivo e mais voltado para pautas conservadoras em comparação aos anos anteriores, de acordo com análise realizada pelo jornal O Globo. Desde fevereiro até meados de abril, houve uma redução de 18% no número de projetos e Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) apresentados em relação a quatro anos atrás. Além disso, os parlamentares têm realizado menos sessões, audiências públicas, reuniões em comissões e votações em comparação ao mesmo período desde 2011.

Apesar dos números, a análise do que tem sido votado até agora revela um Congresso pouco relevante, em que medidas prioritárias têm sido substituídas por brigas internas e disputas de bastidores. Enquanto os presidentes da Câmara e do Senado debatem sobre o rito de medidas provisórias, impedindo a votação de 24 delas, os plenários das duas Casas têm se ocupado com projetos menos urgentes, como a mudança de cargos do Ministério Público e a obrigação de órgãos públicos divulgarem informações sobre direitos dos idosos.

Embora a produtividade dos parlamentares não possa ser medida apenas pela apresentação ou aprovação de projetos, tanto a Câmara quanto o Senado admitem a morosidade dos trabalhos. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, culpam o presidente Lula (PT) pela lentidão, apontando dificuldade do Planalto em consolidar sua base aliada.

Lira afirmou que “não quer testar a base do governo enquanto eles não se organizam na Casa”, enquanto Pacheco atribui a menor relevância dos projetos analisados ao começo de governo: “é próprio de começo de governo, em que há necessidade de a base aliada e suas lideranças se organizarem”.

