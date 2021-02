Conselho de Ética abre processo contra Coronel Tadeu por vandalizar exposição sobre racismo

Requerimento foi apresentado pelo PT após episódio ocorrido em 2019, quando o parlamentar quebrou quadro do cartunista Latuff na Câmara edit

Revista Fórum - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputado deu prosseguimento na tarde desta quarta-feira (24) a uma representação do PT contra o deputado federal bolsonarista Coronel Tadeu (PSL-SP) em razão de episódio ocorrido em novembro de 2019, quando o parlamentar decidiu quebrar um quadro com dados sobre o genocídio negro e uma charge do cartunista Latuff. A obra fazia parte de exposição sobre o Dia da Consciência Negra.

Por 11 votos a 6, o conselho aprovou relatório do deputado João Marcelo Souza (MDB/MA) que defendeu o prosseguimento do caso.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.