Conselho de Ética arquiva representação contra o deputado Luís Miranda

247 - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (3), por 13 votos a 1, o arquivamento do processo disciplinar contra o deputado Luís Miranda (DEM-DF). O relator, Gilberto Abramo (Republicanos-MG), mudou o parecer de última hora e votou pela ausência de admissibilidade da representação protocolada pelo partido PTB.

De acordo com Abramo, a mudança de posicionamento aconteceu após a Procuradoria-Geral da República se manifestar de forma contrária ao pedido da Casa Civil para que Miranda fosse incluído nas investigações da compra da vacina indiana Covaxin por denunciação caluniosa.

Um pedido pela arquivamento também havia sido protocolado pelos deputados Fernanda Melchiona (PSOL-RS) e Ivan Valente (PSOL-SP). Luis Miranda, juntamente com o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, foi o responsável por revelar o esquema de corrupção envolvendo membros do governo Jair Bolsonaro e intermediadores na compra da vacina indiana Covaxin.

