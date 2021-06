Conselho de Ética da Câmara aprova parecer pela cassação de Flordelis

A deputada federal é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 16 de junho de 2019, em Niterói, Rio de Janeiro edit

Revista Fórum - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (8), por 16 votos a um, o parecer pela cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ) por quebra de decoro parlamentar. A deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 16 de junho de 2019, em Niterói (RJ).

O parecer agora terá que ser votado no Plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovado, a deputada perderá o mandato. O único voto contrário à cassação foi do deputado Márcio Labre (PSL-RJ).

