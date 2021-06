Conselho de Ética da Câmara aprova suspensão do mandato de Daniel Silveira por dois meses

A decisão do Conselho de Ética segue para votação no plenário da Câmara edit

247 - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (29), por 13 votos a 3, a suspensão por dois meses do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), por ter gravado uma reunião interna do PSL, em outubro de 2019.

O relator da representação, Alexandre Leite (DEM-SP), havia defendido quatro meses de suspensão. Ele acabou aceitando um meio-termo após alguns deputados defenderem apenas uma pena de advertência.

Em outubro de 2019, Daniel divulgou uma gravação da reunião do partido, em que o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), então líder do PSL na Câmara, chamou Jair Bolsonaro de "vagabundo". O presidente acabou deixando a sigla e formando a fracassada Aliança do Brasil.

A decisão do Conselho de Ética segue para votação no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não tem prazo para pautar o pedido.

