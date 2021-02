Conselho de Ética da Câmara arquiva pedido de cassação contra Carla Zambelli

O processo que reclamava quebra de decoro foi protocolado no ano de 2019. A representação é do deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE) edit

Nathalia Kuhl, Metrópoles - A representação do PSL que pedia a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) por quebra de decoro foi arquivada, por 9 a 2 votos, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

De acordo com nota enviada pela assessoria da deputada, “a comissão entendeu que não procede a acusação do partido de que a parlamentar teria ferido a fidelidade partidária ao solicitar transparência nos dados financeiros da legenda e ao defender o presidente Jair Bolsonaro em face da oposição que se criava na legenda ao chefe do Executivo”.

