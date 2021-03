Conselho de Ética vai seguir com processo contra Daniel Silveira

Nesta investigação, parlamentar é acusado de gravar uma reunião sigilosa do partido dentro da Câmara edit

Luciana Lima, Metrópoles - Por 15 votos a 1, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira (9/3) pela continuidade do processo disciplinar contra Daniel Silveira (PSL-RJ), no qual ele é acusado de gravar uma reunião sigilosa do partido promovida dentro da Câmara.

Silveira tem 10 dias úteis para apresentar uma defesa por escrito. Ele poderá também indicar provas e chamar testemunhas. Ao todo, até a votação do parecer final, o caso pode levar cerca de 60 dias no Conselho de Ética para uma definição sobre o destino do deputado.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.