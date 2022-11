Conselho político da transição do governo Lula se reúne em Brasília

É a primeira reunião do grupo, que foi recém-formado, contemplando diversas siglas aliadas do novo governo edit

247 - O conselho político do gabinete de transição do governo Lula (PT) está reunido desde a manhã desta sexta-feira (11), em Brasília.

É a primeira reunião do grupo, que foi recém-formado, contemplando diversas siglas aliadas do novo governo. A equipe é liderada pela presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT).

Fazem parte do núcleo político da transição:

Carlos Siqueira, presidente do PSB;

Daniel Tourinho, presidente do Agir;

Eliziane Gama (MA), senadora pelo Cidadania;

Felipe Espirito Santo, integrante da direção do Pros;

Guilherme Ítalo, da direção do Avante;

José Luiz Penna, presidente do PV; J

efferson Coriteac, vice-presidente do Solidariedade;

Juliano Medeiros, presidente do PSOL;

Luciana Santos, presidente do PCdoB;

Wesley Diógenes, porta-voz da Rede;

Wolney Queiroz (PE), deputado federal do PDT;

Antônio Brito (BA), deputado federal pelo PSD;

Renan Calheiros (AL), senador pelo MDB;

Jader Barbalho (PA), senador pelo MDB.

