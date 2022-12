Conselho político de transição se reúne nesta quinta, um dia após PEC da Transição passar no Senado

Esta deve ser a última reunião do conselho antes de Lula apresentar, a partir da próxima terça-feira (13), os primeiros nomes de seu gabinete ministerial edit

247 - O Conselho Político do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne nesta quinta-feira (8) para alinhar os últimos ajustes para a definição dos nomes que irão compor o gabinete ministerial.

O comitê composto por políticos dos partidos que integram a coalizão de Lula, se reúnem um dia após a PEC da Transição ser aprovada no Senado.

De acordo com informações do site O Antagonista, esta deve ser a última reunião do conselho antes de Lula apresentar, a partir da próxima terça-feira (13), os primeiros nomes de seu gabinete ministerial.

Outros grupos de trabalho (GT) também terão agenda nesta quinta. Os representantes de Meio Ambiente se encontram com a sociedade civil durante a manhã, e o grupo de Minas e Energia concede entrevista coletiva à imprensa; À tarde,o GT de Ciência e Tecnologia e Direitos Humanos também concede entrevista à imprensa.

