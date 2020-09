Conselho Tutelar é acionado após Bolsonaro desfilar com crianças desprotegidas no 7 de Setembro

Movimento Nacional de Direitos Humanos acionou o Conselho Tutelar após Jair Bolsonaro participar da cerimônia do Sete de Setembro sem máscara e com crianças desprotegidas edit

247 - O Movimento Nacional de Direitos Humanos ingressou com uma representação contra Jair Bolsonaro junto ao Conselho Tutelar de Brasília. O movimento pede que seja apurado se Bolsonaro violou pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao desfilar sem máscara na cerimônia do Sete de Setembro ao lado de crianças que também se encontravam desprotegidas.

"É notório que o presidente colocou em risco a saúde das crianças, tendo em vista seu alto poder de contágio e todas as recomendações sanitárias tanto nacionais quanto internacionais que foram violadas", diz a representação.

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o movimento solicita que o Juizado da Infância e Juventude e o Ministério Público sejam oficiados para realizar os procedimentos de uma apuração administrativa, além de pedir que o Conselho Tutelar convide os pais a esclarecer sobre a saúde das crianças em meio à pandemia do novo coronavírus.

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) informou que as crianças que estiveram ao lado de Bolsonaro no evento eram filhos de autoridades e convidados.

