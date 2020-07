Contaminado pela Covid-19, apresentador do SportTV Rodrigo Rodrigues passa por novos exames e segue em coma. Estado é grave

O apresentador Rodrigo Rodrigues, da TV Globo e do SporTV, passou por exames e segue em coma induzido no Rio, após ser diagnosticado com coronavírus. De acordo com o hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, o estado do jornalista é grave. Foi internado com problemas como "quadro de cefaleia" e "desorientação", informou a unidade hospitalar edit

247 - O apresentador Rodrigo Rodrigues, da TV Globo e do SporTV, passou por exames na tarde desta segunda-feira (27) e segue em coma induzido. Ele está internado no Rio por causa do coronavírus. De acordo com o hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, o jornalista de 45 anos está em estado grave e monitorizado em unidade de terapia intensiva.

"O Hospital Unimed-Rio informa que, após a realização de novos exames, o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues segue em coma induzido, em estado grave, monitorizado em unidade de terapia intensiva", diz o texto, segundo relato do portal Uol.

"No último domingo, 26/07, o paciente foi submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro de cefaleia, vômitos e desorientação, além de diagnóstico prévio de Covid-19", acrescentou.

O comunicador descobriu o coronavírus na primeira quinzena de julho e, desde então, estava afastado da TV. Sua última participação no programa "Troca de Passes" foi no último dia 9.

