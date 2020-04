Contra a quarentena, Bolsonaro volta a fazer propaganda da cloroquina

Embora os resultados não estejam comprovados cientificamente, ele foi às redes para oferecer sua solução milagrosa, com o objetivo de acabar com o isolamento social edit

247 – Jair Bolsonaro voltou às redes sociais nesta madrugada para mais uma vez atacar o isolamento social no Brasil. No facebook, ele divulgou um estudo sobre os supostos benefícios da cloroquina, que, como dizem os médicos e a comunidade científica, não pode ser oferecida como um santo remédio para o tratamento do coronavírus. Abaixo, o post de Bolsonaro:

- Segundo o CEO Fernando Parrillo, a Prevent Senior reduziu de 14 para 7 dias, o tempo de uso de respiradores e divulgou hoje, às 1:40 da manhã, o complemento de um levantamento clínico feito:

- De um grupo de 636 pacientes acompanhados pelos médicos, 224 NÃO fizeram uso da HIDROXICLOROQUINA. Destes, 12 foram hospitalizados e 5 faleceram.

- Já dos 412 que optaram pelo medicamento, somente 8 foram internados e, além de não serem entubados, o número de óbitos foi ZERO.

O estudo completo será publicado em breve!

