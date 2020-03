Convocação às manifestações em defesa de Bolsonaro perderam forças na internet

Em queda há duas semanas, as manifestações em defesa de Jair Bolsonaro, que devem acontecer no próximo domingo (15), atingiram seu auge no final de fevereiro, e mudou de foco no dia 7 de março edit

247 - As menções no Twitter às manifestações do próximo domingo (15) alcançaram 3,6 milhões entre postagens e respostas, segundo informação da Diretoria de Análises de Políticas Públicas, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde 20 de fevereiro, dia subsequente ao áudio “vazado” do general Augusto Heleno.

Após Jair Bolsonaro compartilhar um vídeo de convocação às manifestações, no WhatsApp, as interações entre grupos pró-governo atingiram seu auge, no dia 26 de fevereiro, e desde a semana passada vem perdendo foças.

No último sábado (7), Jair Bolsonaro compartilhou outro vídeo, dessa vez no próprio Twitter, também sobre as manifestações. Como consequência, houve uma mudança nas hashtags impulsionadas, que passaram a focar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).