Coronavírus: Bolsonaro diz que remédio pode ser “mais danoso que o próprio vírus”

"A dose do remédio não pode ser excessiva de modo que o efeito colateral seja mais danoso do que o próprio vírus” afirmou Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira (23) edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar governadores e afirmou que medidas “excessivas” adotadas nos estados para conter a pandemia do novo coronavírus poderão apresentar efeito colateral “danoso”, na manhã desta segunda-feira (23) na saída do Palácio do Alvorada. A informação é do portal G1.

Quanto a MP que permite a suspensão de pagamento de salários aos trabalhadores brasileiros por 4 meses, Bolsonaro afirmou que se trata de uma forma de “preservar empregos”, aponta a reportagem.

“A vida das pessoas está em primeiro em lugar. Agora, um detalhe: a dose do remédio não pode ser excessiva de modo que o efeito colateral seja mais danoso do que o próprio vírus. Esse é o cerne da questão”, disse Jair Bolsonaro.