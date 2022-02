Coronavírus contamina 50 profissionais de saúde por dia no DF

Apoie o 247

247 - O Distrito Federal registrou 1.666 registros de trabalhadores da área de saúde contaminados, uma média de 50 por dia, de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Os dados foram compilados pelo jornal O Globo com base em informes diários da Secretaria de Saúde do DF. As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) chegaram a registrar 100% de ocupação neste ano.

De acordo com o presidente da Federação Nacional do Médicos e do sindicato da categoria no DF, Gutemberg Fialho, o governo local não contrata profissionais em número suficiente para prestar a assistência necessária e ainda tem deixado de fornecer equipamentos de proteção individual diante do aumento de casos da Covid-19.

"O quadro é de caos, não tem capote, não tem álcool gel, faltam leitos de UTI, os profissionais todos adoecendo. Embora a gravidade seja menor dessa variante atual, ela é muito sintomática", denunciou.

A Secretaria de Saúde do DF informou que nomeou 362 técnicos de enfermagem para a linha de frente de enfrentamento à pandemia na última terça-feira (1), além de ter admitido médicos e enfermeiros em janeiro de 2022. A pasta disse ter "vários processos de aquisição, regulares e emergenciais em andamento" para equipamentos de proteção individual.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, responsável pelas UPAs, informou que foram contratados 307 profissionais de saúde, sendo 51 médicos, para reforçar o atendimento, além de ampliação de carga horária.

