Coronavírus: Governador do DF pede ajuda à China para conter crise

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), encaminhou um ofício ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, pedindo pela ajuda do país asiático na contenção do novo coronavírus, nesta quinta-feira (19). A informação é do portal UOL.

"Seria bem acolhida a prestação de assistência de qualquer natureza, especialmente orientações para o combate à doença, doação de suprimentos e equipamentos médicos, além de indicações de empresas que possam colaborar na contenção da pandemia", diz o governador do Distrito Federal, um dia após o filho mais novo de Jair Bolsonaro responsabilizar indevidamente a China pela pandemia do novo coronavírus.

O documento finaliza destacando que "o profundo reconhecimento do Governo do Distrito Federal pela exitosa e diversificada parceria desenvolvida recentemente com essa Embaixada em numerosas matérias de interesse mútuo".