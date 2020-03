Coronavírus leva até parlamentares aliados a criticarem Bolsonaro

Segundo o deputado Vinicius Poit (SP), vice-líder do Novo na Câmara, o Bolsonaro tratou com “falta de responsabilidade” e de “seriedade” a crise do coronavírus. “O presidente fez tudo errado na coletiva. O ministro da Saúde, que mostrou uma certa competência, estava completamente constrangido”, disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire edit

247 - A postura de Jair Bolsonaro na crise do coronavírus no Brasil gerou críticas até de parlamentares da base governista. Parlamentares de outros campos políticos também reagiram a Bolsonaro. “O presidente fez tudo errado na coletiva. O ministro da Saúde, que mostrou uma certa competência, estava completamente constrangido”, disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire.

De acordo com o deputado Vinicius Poit (SP), vice-líder do Novo na Câmara, o Bolsonaro tratou com “falta de responsabilidade” e de “seriedade” a crise do coronavírus quando os primeiros casos começaram a aparecer no País. “Duas vezes ele insistiu que era histeria. A gente fica com vergonha vendo os outros líderes mundiais”, disse. As entrevistas desta matéria foram publicadas no jornal O Estado de S.Paulo.

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), um dos mais próximos aliados de Bolsonaro na Câmara, afirmou que o ocupante do Planalto “percebeu” a necessidade de mudança de postura. “O coronavírus é uma realidade”, afirmou o parlamentar.

Antiga aliada, Joice Hasselmann, líder do PSL, disse que Bolsonaro entendeu que o problema "não é só marolinha". "Depois do comportamento irresponsável do presidente no último domingo, parece que caiu a ficha". Segundo ela, o presidente Bolsonaro falou "muita bobagem, muita besteira".