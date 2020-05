Coronavírus: Mourão volta ao trabalho após testar negativo na contraprova

Após entrar em contato com servidor público que testou positivo para o novo coronavírus alguns dias depois, Mourão realizou exame de contraprova e permaneceu em isolamento social edit

247 - A contraprova do teste de coronavírus de Hamilton Mourão apresentou resultado negativo. Mourão deve voltar ao trabalho nesta quarta-feira (20), de acordo com a assessoria da vice-presidência da República. A informação é do portal G1.

Após testar negativo para a Covid-19, pela primeira vez, Hamilton Mourão teve contato com um servidor que apresentou resultado positivo para a doença na quarta-feira (13). Mourão estava em isolamento social desde o sábado (16), na residência do Palácio do Jaburu.

