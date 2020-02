Coronavírus: presidente do Congresso dá apoio e diz ser viável trazer brasileiros da China

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), assegurou na tarde deste domingo (2) apoio total da Casa ao governo federal para a retirada de brasileiros da China.

O apoio público de Alcolumbre desmonta o discurso de Bolsonaro, que tem depositado nos parlamentares a responsabilidade em questões orçamentárias para a ação. Na última sexta-feira 31, o chefe do Planalto alegou entraves diplomáticos, orçamentários e jurídicos para afirmar que não estava tomando providências para trazer os brasileiros.

O senador ainda desmonta os argumentos de Bolsonaro, ao dizer que uma eventual operação do governo brasileiro para resgatar os cidadãos é viável, “independe de uma questão de legislação” e não traria custos tão altos ao Brasil. “Acho que não tem nenhum impasse sobre isso. São brasileiros, e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos em um quartel ou em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precise de uma lei”, disse.

Um grupo de 31 cidadãos brasileiros residentes na cidade de Wuhan, na província de Hubei, epicentro do surto do coronavírus, protocolou uma carta junto ao Ministério das Relações Exteriores e publicou um vídeo com a leitura desta mesma mensagem, se prontificando a cumprir as regras da quarentena, exigidas pelo governo chinês, e fazendo um apelo para serem trazidos ao Brasil.