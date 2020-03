Coronavírus: senador contaminado teve contato com metade do Congresso

247 - O senador Nelson Trad (PSD-MS), que testou positivo para o novo coronavírus, disse na noite de sexta (13) que, antes de ser notificado pelo Covid-19, teve contato com metade do Congresso Nacional e integrou a comitiva de Jair Bolsonaro em viagem à Flórida (EUA). A informação é do Correio do Estado.

“Eu fui para o Senado Federal, para o Congresso, e eu abracei todo mundo que vinha me ver. Participei de reunião com Maia (presidente da Câmara), Davi (presidente do Senado), Mandetta (ministro da Saúde), Guedes (ministro da Economia), Ramos (ministro da Secretaria de Governo), Jorge (ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República). Eu tive contato com metade do Congresso”, afirmou Trad.

Todos os parlamentares que estiveram com Trad, em contato, deve realizar teste e entrar em quarentena.