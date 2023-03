Coronel da PM diz que alertou governo do DF sete vezes sobre atos golpistas de 8 de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Assembleia Legislativa do Distrito Federal (ALDF), o ex-coordenador de Assuntos Institucionais da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, o coronel Jorge Henrique da Silva Pinto disse ter alertado ao menos sete vezes seus superiores sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo o então Secretário de Segurança do DF Anderson Torres. As informações do jornal O Globo.

De acordo com o coronel, as mensagens foram enviadas para um grupo criado por ele composto por autoridades do DF. Na troca de mensagens, o militar assegurou que passou informações sobre “uma suposta intenção de ‘tomada de poder’ por um grupo de cerca de 300 pessoas”.

“Não houve apagamento na atividade de inteligência. Posso garantir que todos os dados produzidos cheguem aos profissionais decisores. A inteligência não decide, apenas produz informações. Não podemos nos frustrar porque geramos conhecimento, difundimos conhecimento, mas não tomamos decisões. Posso garantir que a Inteligência atuava, mas não posso dizer qual órgão falhou. A princípio, houve uma falha, mas isso precisa ser verificado com todos os envolvidos”, explicou Silva Pinto.

O militar ainda acrescentou que, entre as autoridades nos grupos de WhatsApp criados para compartilhar os dados da Subsecretaria de Inteligência, estava o delegado federal Anderson Torres , então secretário de Segurança Pública do DF. Na ocasião, ele estava passando férias nos Estados Unidos e, ao desembarcar, foi preso por suposta omissão nos atos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.