"Cortina de fumaça", diz presidente do Senado sobre Estado de Mobilização Nacional

Victor Fuzeira, Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), classificou como “cortina de fumaça” o movimento do líder do PSL na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, para pautar projeto de lei que permite a decretação do Estado de Mobilização Nacional.

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (30/3), Pacheco afirmou que o “foco nacional deve ser o combate à pandemia”.

“Não nos permitamos que fatos paralelos possam estabelecer uma cortina de fumaça em relação ao nosso grande problema hoje. Foco nacional é o combate à pandemia”, enfatizou o senador.

