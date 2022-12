Cotado para a presidência da Petrobrás, Jean Paul Prates defende mudança no plano estratégico da estatal

Apoie o 247

247 - Cotado para a presidência da Petrobrás, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do Grupo Técnico (GT) de Minas e Energia do gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu nesta quinta-feira (1º), em Brasília (DF), que a estatal não pode só explorar o pré-sal e pagar dividendos aos acionistas. A equipe de transição também defende mais investimentos em energia limpa, estímulo à indústria naval, geração de emprego e renda. Também existe a hipótese de que o dinheiro do pré-sal ajude nos investimentos em serviços públicos, como a educação.

Os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) facilitaram a entrada de empresas estrangeiras na exploração do pré-sal, o que prejudica a soberania nacional brasileira.

"(O plano estratégico) é quase que dizer o que eles fariam se continuassem lá. A gente vai, quando chegar, dizer o que a gente fará estando lá", disse Prates após reunião de parlamentares do PT com o presidente eleito Lula no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo.

A empresa divulgou nessa quarta-feira (30) o plano estratégico para o quinquênio 2023-2027. A produção de petróleo e o pagamento dos dividendos estão entre as prioridades da estatal. A estimativa da Petrobrás é que acionistas recebam até US$ 85 bilhões nos próximos cinco anos.

Nessa quarta, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que, no governo Lula, a empresa terá mais capacidade de refino. Ele também é membro do GT de Minas e Energia.

