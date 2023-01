Cotado para o STF, Zanin senta ao lado de ministros de Lula na posse de Flávio Dino

Mesmo sem exercer cargo no governo, o advogado de Lula foi visto ao lado de ministros do atual governo. Ele é cotado para substituir Lewandowski no Supremo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado do presidente Lula (PT), Cristiano Zanin, foi visto sentado ao lado de ministros do atual governo durante a cerimônia de posse de Flávio Dino (PSB) no Ministério da Justiça e Segurança Pública, relata a Folha de S. Paulo.

O fato chama atenção porque Zanin não exerce cargo no governo, mas mesmo assim acompanhava ministros como Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Márcio França (Portos). Também estavam na primeira fileira o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, e Márcio Rosa Elias, braço-direito do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski estava na segunda fileira.

Muito próximo a Lula, o advogado é cotado para assumir a vaga de Lewandowski no Supremo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.