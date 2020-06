Covid-19: 61% das vítimas no DF moravam em regiões de média e baixa renda

Ao todo, 96 das 157 pessoas mortas por coronavírus no Distrito Federal até este domingo (31) viviam em regiões que compõem os dois grupos de menor renda do DF, o que representa 61% do total edit

247 - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou 157 mortes por coronavírus entre moradores da capital até a noite deste domingo (31). Entre as vítimas, 96 delas viviam em regiões que compõem os dois grupos de menor renda do DF, o que representa 61% do total.

Só a região da Ceilândia, no grupo de média-baixa renda, tem 34 mortes (21% dos óbitos).

Mesmo com o avanço do número de confirmações nas regiões mais pobres, os dois grupos de maior renda do Distrito Federal concentram a maioria das confirmações da doença. São 9.780 infectados na capital, sendo 4.147 nas áreas mais ricas e 3.563 nas regiões mais pobres.

