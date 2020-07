Covid-19: Padilha cobra explicações de Pazuello sobre proteção a funcionários de Bolsonaro

247 - Ex-ministro da Saúde e deputado federal, Alexandre Padilha (PT-SP) protocolou nesta quarta-feira (8) na Câmara dos Deputados um pedido de explicações do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, sobre a proteção de funcionários de Jair Bolsonaro após seu suposto diagnóstico de positivo para a Covid-19.

Padilha questiona se a vigilância sanitária de Brasília e a embaixada dos Estados Unidos, visitada por Bolsonaro no último sábado (3), estão realizando testes para a detecção do novo coronavírus em quem convive com Bolsonaro. O ex-ministro também quer saber quem são os médicos que estão acompanhando o quadro clínico de Jair Bolsonaro e qual dose de hidroxicloroquina está sendo administrada no paciente.

O deputado quer, com as informações, saber se os ministros Pazuello e Jorge Oliveira são responsáveis por eventuais contaminados por Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.