Covid: ocupação de leitos de UTI na rede pública chega a 100% no DF

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na rede pública do Distrito Federal, especificamente para o atendimento de pacientes com Covid-19, atingiu a capacidade máxima na manhã desta terça-feira (25/1). A última atualização do portal InfoSaúde, responsável pela divulgação do monitoramento diário da pandemia no DF, ocorreu às 7h10.

Do total de 83 leitos, 25 permanecem bloqueados, enquanto as duas unidades que estavam vagas foram ocupadas. Há 10 pacientes aguardando na lista de espera para tratamento.

Também houve aumento na procura por leitos de unidades de cuidados intermediários (UCI). A taxa de ocupação neste caso subiu para 71,11% e, dos 45 espaços destinados a pacientes, 32 encontram-se ocupados.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE