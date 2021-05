Covid tira a vida de mais uma professora do DF: Rosiana tinha 34 anos

A professora do Centro de Ensino Fundamental 1 do Varjão morreu por insuficiência respiratória causada pelo novo coronavírus edit

Metrópoles - Professora do Centro de Ensino Fundamental 1 do Varjão, Rosiana Souza Silva, de apenas 34 anos, morreu por insuficiência respiratória causada pelo novo coronavírus. A pedagoga é a quarta docente do Distrito Federal a falecer por Covid-19 apenas neste mês de maio.

A escola onde ela trabalhava lamentou a morte prematura da educadora e colocou uma faixa de luto. Rosiana faleceu na terça-feira (25/5).

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) também prestou solidariedade à família da docente.

“Mesmo tão nova, Rosiana deixa gravada uma história linda de muita dedicação à educação, de uma luta intransigente pela democratização do ensino a todos, independentemente da classe social, e todos os frutos deixados nos alunos de cada escola que lecionou”, destaca nota do Sinpro.

