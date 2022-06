"CPI avaliará motivação da diretoria da Petrobras nos reajustes", diz Ricardo Barros

Apoie o 247

ICL

247 - Líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) afirmou nesta sexta-feira (17) que o objetivo de uma possível instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobrás será avaliar a motivação da Diretoria e do Conselho da empresa em reajustar o preço dos combustíveis. A estatal anunciou um aumento de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel. Pelo cargo que ocupa, Bolsonaro tem poder de indicar o presidente da Petrobrás. Também pode indicar nomes para conselhos da empresa, que definem a política de preços da estatal.

"Há uma clareza dissonância da decisão da Petrobrás com a sua criação, que fala do interesse público, do amortecimento de tarifas. É preciso realocar a Petrobrás em seu lugar de empresa de controle público, olhando para o interesse do seu acionista majoritário, que é o povo", defendeu o parlamentar em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com o parlamentar, a CPI terá como finalidade avaliar as decisões que a Petrobrás tem tomado ao longo desse tempo. "[Avaliar] a conduta da sua diretoria e do seu conselho, qual a motivação por trás dessas deliberações. É precisão investigar que motivos levam esses dirigentes a tomar essas decisões sem considerar o impacto que isso tem na sociedade como um todo, e tendo lucros muito acima das empresas do setor", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o anúncio dos reajustes da Petrobrás, Bolsonaro defendeu a instalação de uma CPI no Congresso Nacional. Pré-candidato ao Senado e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino ironizou as declarações e perguntou se o governo quer investigar a si próprio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE