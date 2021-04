"CPI da Covid pode chegar a fatos graves, não tenho dúvida", diz Kajuru

Juliana Barbosa, Metrópoles - Ao Metrópoles, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) afirmou que a CPI da Covid-19, instaurada no Senado Federal por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode chegar “a fatos graves” contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por omissão na luta contra a pandemia do coronavírus no Brasil. Sem descartar um possível processo de impeachment, o parlamentar disse esperar punições ao governo federal e comentou que os fatos apurados pela CPI devem ser levados à Justiça.

“Eu não penso em impeachment sem começar a CPI. Porque o impeachment só pode ocorrer com uma prova cabal e grave. Falar em impeachment como vários políticos falam toda hora, eu não faço isso, eu não cometo essa irresponsabilidade. O que o presidente Bolsonaro prometeu e está cumprindo é não haver corrupção no seu governo. Ainda não teve prova de uma corrupção. A CPI pode chegar a fatos graves, eu não tenho dúvida. Se ela for feita independente, sem revanchismo, ela poderá ser uma CPI consagrada, respeitada, e não terminar ‘em pizza'”, declarou Kajuru.

