CPI do Distrito Federal que apura atentados do 8/1 aprova convocação dos generais Augusto Heleno e Gonçalves Dias

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Distrito Federal que apura os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas depredaram as sedes do Três Poderes, em Brasília, aprovou os requerimentos de convocação dos generais Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Augusto Heleno, que comandou o órgão durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro (PL).

Dias deverá prestar esclarecimentos sobre sua ação durante o ataque dos extremistas ao Palácio do Planalto. O militar foi demitido do comando do GSI após a divulgação de imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostrarem ele circulando entre os extremistas.

A convocação de Heleno visa apurar se ele teria tido alguma participação na mobilização dos acampamento bolsonarista montado em frente ao Quartel General do Exército, local de onde saíram parte dos envolvidos nos atentados. Heleno deveria depor à CPI na semana passada, mas não compareceu.

