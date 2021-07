CPI juntou elementos suficientes para impeachment de Bolsonaro, diz Simone Tebet

Segundo a senadora Simone Tebet (MDB), a situação desfavorável para o impeachment na Câmara dos Deputados (que precisa de 342 para aprovar o impeachment) pode mudar nas próximas semanas, conforme as investigações da CPI da Covid se aprofundem edit

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou ao jornal Estado de S.Paulo que a CPI da Covid no Senado já reúne elementos suficientes para o impeachment de Jair Bolsonaro, diante da atuação do governo federal na pandemia do novo coronavírus.

Segundo a senadora, a situação desfavorável para o impeachment na Câmara dos Deputados (que precisa de 342 para aprovar o impeachment) pode mudar nas próximas semanas, conforme as investigações da CPI se aprofundem.

“É preciso aguardar o término desse período normal da CPI, que termina em trinta dias. Nós teremos, a partir daí, provavelmente, novos elementos que possam reforçar a perda da base parlamentar do presidente da República”, disse.

Lula e "Terceira Via"

Líder da bancada feminina no Senado, Tebet defende a construção de um candidato de direita da chamada "terceira via" nas eleições presidenciais de 2022. Questionada, no entanto, qual seria sua posição se houver segundo turno entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, Tebet sinalizou apoio ao petista.

