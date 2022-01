CPMI das Fake News deve retornar às atividades em fevereiro

Apoie o 247

247 - Após quase dois anos de suspensão devido à pandemia de coronavírus, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News deve retomar os trabalhos em fevereiro, após o carnaval. O anúncio foi feito pela relatora da CPMI, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA).

Segundo a relatora, a comissão retorna com o desafio de compreender atualizações das tecnologias utilizadas para o disparo de fake news.

"Nós poderemos usar as investigações já feitas antes de nós pelo Supremo e pela CPI da Covid, que em um momento chega a se encontrar com acusados da nossa CPMI", explica a deputada em entrevista ao UOL.

Em seu pouco tempo de trabalho, A CPMI teve como principal foco a atuação do chamado "gabinete do ódio" - grupo ligado ao vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente -, que alimenta a militância mais radical do bolsonarismo nas redes sociais.

