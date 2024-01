Cresce na bancada do PT a articulação para fazer Celso Pansera ministro da Ciência e Tecnologia

Além de garantir mais um ministério para o PT, a indicação tem o condão de evitar o avanço do campo conservador, através do Centrão, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Ricardo Bruno, Agenda do Poder - Alvo da cobiça do Centrão, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) passou também a ser disputado pelo PT diante da possibilidade de a ministra Luciana Santos ser substituída numa provável reforma do primeiro escalão do governo, com vistas a produzir ajustes na base de apoio no Congresso. Cresce na bancada federal do partido a articulação para fazer Celso Pansera, atual presidente da Finep, titular da Pasta.

Além de garantir a transferência de mais um ministério para o PT, com aval direto da bancada federal, a indicação de Pansera tem o condão de evitar o avanço do campo conservador, através do Centrão, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. As especulações sobre possíveis mudanças na Pasta fizeram disparar a articulação interna da bancada em favor do atual presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a principal agência de financiamento a pesquisas científicas do País.

continua após o anúncio

Com histórico de militância na juventude petista no início de sua trajetória política, Celso Pansera já foi titular da pasta de Ciência e Tecnologia durante o governo de Dilma Roussef. Em 2014, por questões específicas da política fluminense, se transferiu para o PMDB e, em seguida, se elegeu deputado federal. A troca de legenda não o afastou do campo progressista: votou contra o golpe que derrubou a presidente Dilma, mesmo sabendo que a atitude poderia inviabilizar a sua reeleição.

Inscrito novamente nas fileiras do PT, Pansera foi nomeado presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Maricá, cargo que ocupou até assumir a presidência da Finep, no início do governo do presidente Lula, em janeiro de 2023.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: