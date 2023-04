Criminoso que compartilhou fotos de Marília Mendonça ameaçou fazer massacre em escola do DF

A informação foi revelada no auto de prisão em flagrante edit

Apoie o 247

ICL

247 - André Felipe de Souza Alves Pereira, um homem de 22 anos, foi preso por compartilhar imagens de artistas falecidos, incluindo Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas, além de ameaçar realizar um massacre em uma escola no Distrito Federal.

De acordo com o Metrópoles, a informação foi revelada no auto de prisão em flagrante que foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Além disso, Pereira possui um perfil violento nas redes sociais, onde fez comentários racistas e de apologia ao nazismo. Ele foi preso na segunda-feira (17/4) em Santa Maria, Distrito Federal, pela polícia local.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.