Crise política aprofunda: Maia cancela entrevistas e cenário em Brasília é incerto

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cancelou nesta segunda-feira duas entrevistas por videoconferência. A razão do cancelamento é o nível de estresse que paira sobre Brasília, cenário em que qualquer palavra ‘mal encaixada’ deriva para aprofundamento das tensões.

Segundo pessoas próximas a Maia, caso fosse perguntado sobre a presença de Jair Bolsonaro em ato antidemocrático no domingo, Maia teria que "responder à altura" sobre a postura do presidente.

A Reportagem do jornal O Globo destaca que “no domingo, Maia declarou, por meio de redes sociais, que o país precisa lidar com a Covid-19 e também com o "vírus do autoritarismo". Ele fez alusão à presença de Bolsonaro em protesto que pregava o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.”

A matéria ainda acrescenta que “o presidente da Câmara e aliados entendem que os ataques de Bolsonaro são propositais e têm um único objetivo: criar "uma cortina de fumaça" para deixar em segundo plano as responsabilidades do Planalto diante das crises econômica e sanitária.”

