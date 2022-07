Cristovam Buarque após assassinato em Foz do Iguaçu: 'foi o primeiro tiro da guerra civil que pode caracterizar esta eleição'

Apoie o 247

247 - O ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF) alertou neste domingo (10) para a gravidade do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, alvo de tiros de um bolsonarista, que também morreu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

"Talvez tenha sido dado ontem em Foz do Iguaçu o primeiro tiro da guerra civil que pode caracterizar a eleição deste ano. Durante guerra civil não há terceira via", escreveu o parlamentar no Twitter.

