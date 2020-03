Cristovam defende política social e Nassif o enquadra: 'cara de pau'

"Votou a favor da Lei do Teto, um dos mais iníquos instrumentos de desorganização da área social", lembrou o jornalista edit

247 – O ex-senador Cristovam Buaque tentou defender políticas sociais e foi duramente criticado pelo jornalista Luis Nassif, que lembrou do seu papel no golpe de 2016 e no apoio a políticas neoliberais. Confira os tweets de ambos:

Cara de pau. Votou a favor da Lei do Teto, um dos maia iníquos instrumentos de desorganização da área social. E passou a condenar qualquer tentativa de universalização de direitos. https://t.co/cNOjzxo17d https://t.co/Fm3ps5bXLw — Luis Nassif (@luisnassif) February 29, 2020