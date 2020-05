Cúpula do Aliança pelo Brasil ajudou a organizar ato golpista em Brasília

O segundo vice-presidente da legenda, Luís Felipe Belmonte, foi quem mobilizou as lideranças da direita na organização do protesto edit

Revista Fórum - A última manifestação golpista organizada por apoiadores de Jair Bolsonaro, realizada no domingo (3), em Brasília, contou com o apoio de Luís Felipe Belmonte, segundo vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido do ex-capitão.

De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, o Aliança pelo Brasil operou como ponte entre lideranças de grupos de direita, que se organizaram para mobilizar os atos. A informação foi confirmada pelo próprio Belmonte ao jornal.

Questionado se colaborou com a organização do evento, Belmonte disse que ajudou “com essa movimentação que eu fiz das pessoas”. “Eu botei as pessoas em contato. Tinha pessoal de um tipo de movimento, outro tipo de movimento. Eu botei eles em contato e falei ‘vocês combinem e vocês façam a organização disso aí’. Foi isso aí que eu fiz”.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.