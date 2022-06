CUT diz ser contrária à inclusão do PCO no inquérito das fake news

Apoie o 247

247 - A Central Única dos Trabalhadores (CUT) criticou nesta segunda-feira (13) a inclusão do PCO no inquérito das fake news pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 2 de junho. Segundo a CUT, o partido, "em nenhum momento convocou, ou realizou quaisquer atos para desestabilizar a democracia e às instituições democráticas nem pediu a instauração de um regime autoritário no País".

Em nota, a CUT classificou a medida do Supremo como "desproporcional àquelas que vêm sendo tomadas corretamente para combater àqueles que de forma sistemática, organizada e traiçoeira tentam insuflar a população contra a democracia e de forma criminosa, levanta suspeitas contra o sistema eleitoral do País".

"As posições ideológicas do PCO em relação ao Judiciário e às instituições são de amplo conhecimento e sempre foram defendidas pelos dirigentes do partido e seus militantes em debates, publicações, jornais, sites etc., sem que tenham sido objeto de punições ou restrições ao longo desses anos", acrescentou.

Para a CUT, "o combate aos atos antidemocráticos promovidos por àqueles que querem desestabilizar o país por meio da divulgação de mentiras, calúnias e desinformação para satisfazer seus anseios autoritários e ditatoriais, não pode servir de pretexto para a criminalização de posições e pontos programáticos distintos e diametralmente opostos como no caso do PCO".

Entenda o caso

O ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu o PCO (Partido da Causa Operária) no inquérito das fake news e determinou o bloqueio das contas da legenda nas redes sociais - Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Youtube e TikTok.

No despacho, Moraes afirmou que as postagens da legenda nas redes sociais "atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus Ministros, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte e defendendo a dissolução do tribunal".

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou, no dia 2, que é necessário "denunciar o regime de arbítrio que se instalou no País".

