Da Segurança Institucional à Agricultura, Roberto Jefferson teve 10 encontros oficiais com ministros de Bolsonaro

247 - Dados das agendas oficiais do Planalto, Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do Ministério da Agricultura dão conta que o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que no último domingo (23) atirou e jogou granadas contra agentes da Polícia Federal, teve cerca de 10 reuniões com a cúpula do governo Bolsonaro para discutir os mais variados assuntos.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, entre 2020 e 2021, Jefferson foi recebido pelos ministros da Justiça, Direitos Humanos, Agricultura e Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

“Somente no período em que foi preso pelo ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusado de agir em organização criminosa para a democracia digital, Roberto Jefferson teve duas agendas com a Presidência da República. Em maio, ainda participou de uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado do pastor Joel Bitencourt Serra, que hoje é coordenador do Movimento Cristão Evangélico no PTB”, diz trecho da reportagem.

A influência de Roberto Jefferson e liberdade para tratar de diversos assuntos chegou até a pasta da Agricultura. Ainda de acordo com a reportagem, a ex-ministra Tereza Cristina teve um encontro com Jefferson em fevereiro do ano passado, para falar sobre assuntos como “ações de desenvolvimento para a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba”.

