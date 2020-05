Damares defendeu prisão de prefeitos e governadores em reunião filmada do Planalto

Fórum - No vídeo da reunião citada pelo ex-ministro Sergio Moro e exibido nesta terça-feira (12) a investigadores da Polícia Federal, há falas da ministra da Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendendo a prisão de prefeitos e governadores.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo, com base no relato de quatro pessoas que participaram da exibição. O vídeo é prova no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga a acusação de Moro de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu ilegalmente na PF.

