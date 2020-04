Davi Alcolumbre diz estar curado do coronavírus e defende isolamento social

“Decisões de governos de ficarmos em isolamento social são fundamentais para contermos o avanço [do coronavírus]”, afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enquanto Jair Bolsonaro contraria recomendações de autoridades de Saúde e pede que as pessoas voltem ao trabalho mesmo durante a epidemia edit

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quinta-feira (2) estar curado do coronavírus. O parlamentar informou que seguiu as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o isolamento social e defendeu as medidas adotadas por prefeitos e governadores neste sentido.

“Outra coisa importante é lembrarmos que decisões de governos de ficarmos em isolamento social são fundamentais para contermos o avanço [do coronavírus]. O Parlamento estará sempre aberto ao diálogo, conciliação, porque só juntos poderemos passar essa crise”, continuou ele vídeo gravado para o canal CNN Brasil.

A defesa de Alcolumbre do isolamento social vem em meio a uma briga entre Jair Bolsonaro e governadores. Contrariando recomendações de autoridades de Saúde, o ocupante do Planalto pediu publicamente a reabertura do comércio e a “volta à normalidade”.

