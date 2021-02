Davi Alcolumbre é confirmado na CCJ do Senado

247 - O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi confirmado na presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, no lugar de Simone Tebet (MDB), de acordo com informação publicada pelo site O Antagonista.

O vice da comissão será Antonio Anastasia (PSD-MG), ex-governador de Minas Gerais.

A dupla Alcolumbre-Anastasia no comando da comissão foi parte do acordo para a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a presidência do Senado.

