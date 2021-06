De cima de carro de som, Eduardo Bolsonaro discursa para dez pessoas sobre voto impresso (vídeo)

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) discursou, nesta segunda-feira, 28, para dez pessoas sobre o voto impresso, em Brasília.

Segundo o perfil Eixo Político, no Twitter, os manifestantes também defenderam o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) após atacar a Corte.

🇧🇷 Deputado Eduardo Bolsonaro discursa, em Brasília, para uma pequena plateia que defende o voto impresso. pic.twitter.com/41aBsvAh48 June 28, 2021

O deputado ainda aproveitou para atacar as recentes manifestações indígenas em Brasília. "Aqui ninguém vai dar flechada e nem fazer mal aos policiais legislativos", afirmou.

🇧🇷 Bolsonaristas realizam manifestação em defesa do voto impresso em frente ao Anexo da Câmara dos Deputados. pic.twitter.com/GdDwHAQ3w2 — Eixo Político (@eixopolitico) June 28, 2021

Rejeição

Pesquisa inédita feita entre os dias 17 e 21 de junho com 2002 pessoas de todos os estados do país pelo Ipec, o sucessor do Ibope Inteligência, revela a forte erosão do apoio eleitoral de Jair Bolsonaro: 43% dos que votaram nele em 2018 declaram que não votam mais nele.

Esta mesma pesquisa revela que 26% dos eleitores que votaram em Bolsonaro declaram agora que votariam em Lula em 2022.

Recente pesquisa Fórum, realizada em parceria com a Offerwise, mostra que mais da metade da população brasileira (52,2%) desaprova o governo de Jair Bolsonaro. Somente 32,8% dos entrevistados aprovam sua gestão e 15% não sabem responder.

Esse índice se mantém estável desde novembro do ano passado, quando a aprovação do governo despencou e vem caindo. Em outubro do ano passado, 51,9% dos brasileiros diziam aprovar o governo e 48,1% desaprovavam.

