De Machado de Assis a Kid Abelha: Barroso manda "indireta cultural" a Bolsonaro

Fórum - Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membro do Supremo Tribunal Federal (STF), usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para responder aos novos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Barroso aproveitou as dicas culturais semanais que ele faz no Twitter para mandar um recado a Bolsonaro.

“DICAS DA SEMANA: Um conto: O alienista, Machado de Assis. Um pensamento: “Aquilo que falam de mim, não me diz respeito”, Mario Quintana. Uma música: Fixação, Kid Abelha”, tuitou o presidente do TSE. Barroso é alvo frequente de ataques de Bolsonaro em meio à cruzada golpista do mandatário contra os sistema eleitoral e em favor do voto impresso.

Em discurso feito na segunda-feira, o ministro já havia ironizado a “fixação” de Bolsonaro com ele. “Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo que quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país maior e melhor. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas de espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. A obsessão por mim não faz qualquer sentido e, sobretudo, não é correspondida”, disse.

