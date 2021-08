De surpresa, Lira pauta PEC do Distritão para esta quarta-feira

A oposição afirma que a PEC 125/11, conhecida como "Distritão", que mexe no sistema político-eleitoral, favorece a eleição de "ricos, coronéis, celebridades e milicianos" edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou de forma inesperada que colocará em pauta para votação ainda na noite desta quarta-feira (11) a PEC 125/11, que ficou conhecida como "Distritão", que sugere uma ampla reforma político-eleitoral.

O texto prevê a adoção do sistema eleitoral majoritário para a eleição de deputados federais e estaduais em 2022. Nesse sistema, é eleito o mais votado, desconsiderados os votos do partido, como acontece atualmente no sistema proporcional.

Vice-líder da oposição na Câmara, a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirma que a PEC "só vai favorecer os figurões da política e excluir ainda mais mulheres, pretos e pretas, indígenas e LGBTs".

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) diz que o modelo proposto pela PEC "enfraquece a democracia e favorece candidatos ricos, coronéis, celebridades e milicianos".

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, alerta: "nem é preciso um exercício analítico longo para nos darmos conta da tragédia democrática que representa o Distritão. Basta citar que os votos dados aos candidatos não eleitos serão desprezados assim como os direcionados em excesso aos eleitos, computando-se apenas os dos mais votados em cada Estado ou município. Além disso, a proposta acaba com o voto de legenda, o que na prática significa o fim dos partidos políticos".

