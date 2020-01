De volta das férias, Guedes afirma que reformas serão retomadas até fevereiro

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que retomará a agenda de reformas. Segundo ele, a proposta para a área administrativa deverá ser encaminhada à Câmara dos Deputados entre o final deste mês e o início de fevereiro. Sobre a reforma tributária, a ideia é apresentar o projeto de forma quase simultânea ao da administrativa. O ministro também reconheceu as dificuldades de se aprovar as privatizações, mas disse ter a expectativa de que os projetos sejam sancionados este ano.

“O presidente continua comprometido com as reformas. Uma coisa é o timing político, outra é o conteúdo das reformas”, disse Guedes, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo por telefone no domingo à noite (12). Ele desembarcou nesta segunda-feira (13) em Brasília (DF) após dez dias de férias nos Estados Unidos.

“O presidente deu algumas sugestões que foram adotadas. Os presidentes da Câmara (Rodrigo Maia) e do Senado (Davi Alcolumbre) também deram as suas sugestões, e isso está sendo conduzido em conjunto. Agora, em vez de mandar uma versão das reformas com muita potência e depois o negócio ser esfacelado, a calibragem está sendo feita antes”, acrescentou.

De acordo com Guedes, neste ano o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vai se desfazer de suas participações em empresas de mais de R$ 100 bilhões. “Não vou falar de que jeito vai ser. Só digo que vai acontecer”, afirmou. “De novo eles vão mandar R$ 100 bilhões para o Tesouro, pode ficar tranquilo”.